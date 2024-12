Copil de 10 ani, din Timis, la un pas de moarte dupa ce a intrat in stop cardio-respirator la un aquapark din Oradea

Scene dramatice, vineri, la Aquapark Nymphaea din Oradea. Un copil in varsta de doar 10 ani a fost la un pas sa moara inecat in piscina, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator.Copilul de 10 ani, din judetul Timis, venise la Oradea in excursie alaturi de alti copii si cadre didactice. Vineri, acesta a fost gasit inconstient intr-o piscina din cadrul Aquapark-ului Nymphaea din Oradea, relateaza ebihoreanul.ro. ... citește toată știrea