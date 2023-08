Un baietel de 4 ani, din Timisoara, care vineri dupa-amiaza se afla pe carosabil, pe o strada din Timisoara, a fost accidentta de un curier biciclist. Copilul a fost dus ulterior la spital, iar medicii au fost cei care au anuntat Politia despre acest caz. Acum politistii il cauta pe biciclist si au deschis dosar penal in acest caz."La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timisoara, pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor. Un ... citeste toata stirea