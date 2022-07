Copilul dintr-o stea isi da din nou intalnire cu oamenii, iar Teatrul "Merlin" isi schimba vesmintele

Dupa cum multi au aflat deja, din 27 pana in data de 30 iulie, judetul Timis e in sarbatoare, seria de evenimente care marcheaza Ziua Judetului se intinde pe o perioada de patru zile.Nici noi nu puteam lipsi din program, anul acesta spectatorii care vor fi atrasi de programul senzational pregatit de CJ Timis vor putea viziona cea mai recenta premiera a papusarilor timisoreni, in data de 29 iulie, de la ora 22:30. Copilul dintr-o stea in dramatizarea si regia lui Toma Hogea, se va vedea cu ... citeste toata stirea