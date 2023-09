O veste mare! Corul de copii al Academiei de Arte "Lugoj Clasic" a sustinut un frumos si emotionant spectacol si a interpretat o lucrare vocal-simfonica acompaniat de orchestra!Corul de copii a fost infiintat, in 28 septembrie 2022, si dupa multe proiecte si premii castigate intre timp, iata-l, pentru intaia data intr-un concert cu orchestra!"Multumiri sopranei Diana Tugui si New Hope Ensemble din Cluj-Napoca pentru ca ne-au fost aproape in acest proiect", este mesajul Aurei Twarowskei. ... citeste toata stirea