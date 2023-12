Aflata pentru prima data in Timisoara, pe scena evenimentului "Timisoara 2023 la nesfarsit", Katie Melua va fi acompaniata in cadrul concertului de vineri, 8 decembrie 2023, din Piata Unirii, de Corul pe voci egale al Liceului de Arta "Ion Vidu" Timisoara, condus de dirijoarea Maria Gyuris si format din 50 de eleve ale liceului.Corul pe voci egale al Liceului de Arta "Ion Vidu" Timisoara a luat nastere cu 56 de ani in urma, avandu-i ca dirijori pe profesorii Livia Balla, urmata de Marius ... citeste toata stirea