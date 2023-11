Circulati in mod constant pe Calea Sagului? Nicio speranta la un trafic mai linistit timp de inca o saptamana. Lucrarile sunt atat de... mari, incat vor dura cel putin pana luni dimineata. Aceasta este dorinta optimista a viceprimarului Ruben Latcau, asta daca SDM se tine de treaba.Primaria Timisoara a decis sa inlocuiasca asfaltul pe portiunea dintre pasaj si sensul giratoriu, cert este ca lucrarile au blocat total circulatia rutiera in zona."Lucrarile care au loc in aceste zile, de ... citeste toata stirea