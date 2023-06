Directia de Sanatate Publica Timis atentioneaza ca, in intervalul 19-25 iunie 2023, situatia epidemiologica la nivelul judetului Timis arata ca numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 7 zile a fost de 26 si un deces, in judet, iar la nivel national, 586 cazuri confirmate cu COVID19.In Timis, persoane cu varsta sub 18 ani, 2. Numar de teste 1.350 din care 1.283 teste rapide. Numarul de cadre medicale confirmate COVID-19 in ultimele 7 zile: 0. Numar de decese in ultimele in ultimele ... citeste toata stirea