Cozi de doua ore, la iesire din tara prin Vama Nadlac

Traficul la iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II s-a dublat in ultimele 24 de ore, iar pe fondul aglomeratiei calatorii sunt nevoiti sa astepte, luni, cel putin doua ore pentru formalitatile de intrare in Ungaria, desi au fost deschise opt artere de control.Aplicatia online de monitorizare a timpilor de asteptare de la frontiera, de pe site-ul Politiei de Frontiera, informeaza ca la PTF Nadlac II se iese din tara si pe doua artere folosite in mod obisnuit ... citeste toata stirea