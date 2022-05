CP Color Smart se dezvolta si intra pe piata din Timisoara

Compania romaneasca Color Smart Distribution, unic importator si distribuitor in Romania si Republica Moldova al brandurilor premium Novacolor si Pittsburgh Paints, a bugetat o investitie in valoare de peste 500.000 de euro, in 2022, pentru extindere. In plus, compania aloca 3-5% din veniturile anuale pentru materiale de suport vanzare, iar o parte semnificativa din buget se duce si catre organizarea cursurilor Academiei Novacolor, in cadrul careia organizeaza cursuri pentru aplicatori de ... citeste toata stirea