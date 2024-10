Cresc alocatiile de stat pentru copii! AJPIS Timis: "Majorarea alocatiilor va fi de 10,4%!"

Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectii Sociale Timis anunta ca majorarea alocatiile de stat pentru copii va fi de 10,4%, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Drept urmare, alocatiile vor fi marite astfel:De la 719 lei la 794 de lei pentru copiii sub doi ani sau cu dizabilitati.De la 292 de lei la 323 de lei pentru copiii care au peste doi ani."Cei 3,6 milioane de copii, precum si tinerii care ... citește toată știrea