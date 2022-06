Crestinii ortodocsi cinstesc astazi Inaltarea Domnului

Crestinii sarbatoresc joi Inaltarea Domnului, cunoscuta, la ortodocsi si ca Ispasul sau Pastele Cailor, ultima zi in care se pot inrosi oua pana la Pastele viitor, in care se taie mieii, iar in unele zone oamenii se "bat" cu leustean, ca sa fie feriti de rele si de boli.In toate bisericile se fac slujbe de pomenire a eroilor, asa cum se intampla de 97 de ani, de cand la Inaltarea Domnului se sarbatoreste si Ziua Eroilor.Toti crestinii ortodocsi cinstesc joi Inaltarea Domnului. Incepand din ... citeste toata stirea