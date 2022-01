Criminalii de razboi

Este in afara oricarei indoieli. Fara a fi declarata ca atare, Romania se afla in razboi. Cel putin intr-un razboi sanitar. Caruia i se adauga un razboi economic. Cei care se imbogatesc in stare de razboi pe seama suferintei semenilor lor, cei care incalca legile statului si legile elementare ale moralei si jefuiesc in mod sistematic, profitand de situatia in care se afla Romania, sunt de fapt criminali de razboi. Ei trebuie sa fie anchetati, judecati si condamnati ca atare. Ia sa vedem cu stam ... citeste toata stirea