Criminalul italian care si-a impuscat iubita, i-a ars trupul in masina si a aruncat-o in rau, a fost prins in Romania

Un barbat in varsta de 50 de ani, vanat de autoritatile din Italia dupa ce, in 2008, si-a ucis cu sange rece iubita, a fost prins in judetul Arad. In 2008, acesta si-a impuscat partenera si i-a ars trupul neinsufletit in interiorul unei masini. Barbatul va fi prezentat magistratilor Curtii de Apel Timisoara.