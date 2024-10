Criminalul Romica Fleican, aflat pe lista "Most Wanted", preluat de politisti la vama Nadlac 2

Un roman, condamnat la 20 de ani de inchisoare si dat in urmarire internationala pentru o serie de infractiuni extrem de grave, a fost adus, marti seara, in Romania, prin punctul de trecere a frontierei Nadlac 2 din judetul Arad.Romica Fleican, in varsta de 36 de ani, este din Bucuresti si era pe lista "Most Wanted" a Politiei Romane, fiind considerat periculos si violent. In 2008, el si alti complici au ucis un agent de paza si au ranit grav alti doi, intr-o tentativa de furt dintr-o ... citește toată știrea