Cristian Secosan va fi noul director general al Del-gaz Grid SA, de la 1 aprilie

De la inceputul lunii aprilie, Cristian Secosan va prelua rolul de director general al Delgaz Grid si pe cel de director general adjunct al E.ON Romania. De la aceeasi data, actualul director general, Ferenc Csulak, va continua sa ofere suport din pozitia de director general adjunct al Delgaz Grid. Totodata, el va ramane si in Board-ul E.ON Romania, in calitate de director general adjunct, responsabil de aria de distributie, pana la data de 30 iunie 2022.Cristian Secosan are 54 de ani si este ... citeste toata stirea