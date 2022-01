Cristian Spataru si Ansamblul de lemne in concert, joi, la Filarmonica Banatul Timisoara

Cristian Spataru, primul moldovean acceptat sa-si faca studiile de compozitie la Viena, va dirija un concert cameral la Filarmonica Banatul din Timisoara."Joi, 13 ianuarie, de la ora 19, va asteptam la Sala Capitol la concertul cameral sustinut de Ansamblul de lemne al Filarmonicii Banatul, sub bagheta dirijorului Cristian Spataru", este mesajul filarmonicii.In program: W. A. Mozart - Serenada nr. 12 in do minor pentru suflatori, K. 388.Richard Strauss - Serenada pentru lemne op. 7 si ... citeste toata stirea