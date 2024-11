Cristian Tudor Popescu, la UVT: ,,Toata lumea gandeste, de rationat, putini."

Cristian Tudor Popescu, una dintre vocile proeminente ale jurnalismului romanesc contemporan aduce in tema subiecte precum noua sa lansare de carte: ,,Rasul Dracului", dar si subiecte de interes politic. Vizita lui CTP in vestul tarii a fost realizata in cadrul conferintei "Autodenunturi, interceptari, informatii desecretizate", ce a avut loc astazi, 31 octombrie. la Universitatea de Vest din Timisoara. Moderatorul discutiei a fost Mircea Mihaies, eseist, critic literar si publicist roman, de ... citește toată știrea