In etapa a IlI-a a seriei a II-a a Ligii a V-a Timis, CSC Pindul Dudestii-Noi a purtat o mare victorie la fotbal in confruntarea cu As Unirea Uivar. Scorul final a fost 5-0 pentru echipa din Dudestii Noi.Pentru echipa din Dudesti au marcat Raul Neagu, Mihai Hurdea, Cosmin Pavel si Alex Dragoi."O noua victorie a baietilor din Dudestii Noi, asadar incepem campionatul perfect cu trei victorii. Un meci care a fost mult mai greu decat o arata scorul, cel putin in prima parte a jocului, impotriva ... citeste toata stirea