CSM Lugoj a reusit o performanta exceptionala in actuala editie a cupelor europene la volei feminin: calificarea, pentru prima data in istoria clubului, in semifinalele unei competitii continentale: Cupa Challenge. Formatia din Lugoj a invins puternica formatie Asterix AVO Beveren, cu 3-2 in mansa tur, disputata in Belgia, iar miercuri seara, in fata propriilor suporteri, s-a impus, dupa un meci foarte echilibrat, cu ... citeste toata stirea