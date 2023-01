CSM Lugoj s-a calificat, din nou, in sferturile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin. Formatia din Lugoj a reusit, miercuri seara, intr-un joc disputat pe propriul teren, sa invinga cu 3-0 (25-14, 25-22, 28-26) formatia portugheza Clube Kairos Ponta Delgada, dupa ce in partida tur a castigat tot cu 3-0 si in Insulele Azore. Cea mai buna marcatoare a formatiei lugojene a fost Ramona Rus, cu 13 puncte. In sferturile de ... citeste toata stirea