Voleibalistele de la CSM Lugoj vor debuta miercuri, 14 decembrie, in noua editie a Cupei Challenge la volei feminin. Formatia din Lugoj va evolua direct in 16-imile de finala ale competitiei, unde vor intalni, in deplasare, formatia turca PTT SC Ankara. Partida retur se va desfasura in 21 ... citeste toata stirea