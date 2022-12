CSM Lugoj - infrangere dramatica in Turcia, dar pastreaza sanse de calificare in optimile Cupei Challenge

CSM Lugoj a pierdut dramatic partida tur cu formatia turca PTT SC Ankara, din 16-imile Cupei Challenge la volei feminin. Formatia din Turcia s-a impus cu 3-2 (15-25, 25-22, 25-11, 14-25, 18-16), dar in setul decisiv, CSM Lugoj a condus cu 10-6 si 12-9 si a avut doua mingi de meci, la 14-13 si 15-14. In urma acestui rezultat, CSM Lugoj pastreaza sanse de calificare in faza urmatoare a Cupei Challenge, in cazul unei victorii cu 3-0 sau ... citeste toata stirea