Cu "ciuma rosie" noaptea in pat si ziua la masa

A renascut din propria-i cenusa "ciuma rosie". Din ce in ce mai frecvent. In retorica "partenerilor" liberali. Si, indemnat de Klaus Iohannis, generalul cu patru stele Nicolae Ciuca a comis-o. Anunta ruperea definitiva a PNL de PSD. Dar, totodata, ramanerea la guvernare alaturi de oamenii lui Ciolacu. Cum vine asta?Cum am precizat in titlu. Noaptea, pe sestache, PNL doarme alaturi de PSD, iar ziua se infrupta alaturi de socialisti, adica de "ciuma rosie" pe parcursul celor trei mese. In felul ... citește toată știrea