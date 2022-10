Cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, vor fi reabilitate opt case traditionale din Charlottenburg, cu finantare prin PNRR

Satul Charlottenburg, singurul sat rotund din Romania, va beneficia de un proiect menit a-i pune in valoare patrimoniul de care dispune. In urma unei initiative a Consiliului Judetean Timis, comuna Bogda a depus un proiect prin care a obtinut finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), contractul fiind semnat luni, 24 octombrie. Banii vor fi folositi pentru reabilitarea a opt case traditionale. Suma accesata se ridica la 480.000 de euro.Charlottenburg este ... citeste toata stirea