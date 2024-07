Cultul "fotbalului romanesc", ruina sportului romanesc

Motto"Multumesc echipei nationale! Ati reusit sa uniti - din nou - toti romanii! Romania are viitor! "Marcel Ciolacu, prim-ministru si nr 12 al echipei nationale de fotbal, dupa infringrea cu 3-0 in fata Olandei.Nu am nimic impotriva jocului sportiv numit fotbal. Sunt constient ca este cel mai popular sport din lume. Cand scriu popular, ma refer la toate intelesurile acestui cuvant. In Romania de azi pare "mai mult decat atat". Entuziasmul care a cuprins mass-media romaneasca, Guvernul ... citește toată știrea