,,Cultura Romaneasca in strainatate", exemplificata prin ochii autorilor raspanditi prin lume.

Universitatea de Vest din Timisoara a gazduit joi, 7 noiembrie un nou eveniment marca ,,Timisoara- Capitala Europeana a Culturii in anul 2023", ce a adus in prim-plan trei povesti diferite de viata, ce au un singur scop comun: modul in care cultura romana se propaga si se transforma peste hotare.Jan Willem Bos, Cornelia Golna si Ioan T. Morar ne arata cum originile romanesti nu trebuie niciodata uitate, dar si ce putem face in legatura cu promovarea culturii noastre si dincolo de granitele ... citește toată știrea