Cum sa faci supravegherea pietei produselor industriale? Raspunsul, luni, la ITM Timis

La sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Timis, situat in Giroc, Calea Timisoarei, nr 72, sala 104, la ora 10, in data de 30 septembrie, va avea loc o intalnire de informare si constientizare despre respectarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca.Tema in dezbatere va fi supravegherea pietei produselor industriale si siguranta ... citește toată știrea