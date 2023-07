"Cazarma este un loc sigur. Sa fii departe de casa in timpul razboiului este atat de greu!" , exprima inainte de plecarea din Timisoara, Oksana Pohrebennyk-Tishenko, artista ucraineana aflata in rezidenta la Cazarma U, in cadrul proiectului dupa SCULPTURA/SCULPTURA dupa creat de Fundatia Interart Triade si Attila Kim.Arta si-a atins aici una dintre meniri si a oferit artistilor aflati in rezidenta o ocazie de a evada din realitate."Cum sa nu te pierzi in intuneric?" a fost nu doar titlul ... citeste toata stirea