Cum si cand au ajuns primii stropi de apa potabila la robinetele timisorenilor? Specialistii Aquatim au explicat ca anul 1914 este cel in care a fost realizata alimentarea cu apa a orasului, in sistem centralizat.Aceasta a avut loc, oodata cu punerea in functiune a statiei de tratare, numita Uzina nr. 1, si a unei retele de distributie a apei potabile, de 87,4 kilometri, ce deservea 50.000 de locuitori.Uzina nr. 1 a fost amplasata in extremitatea de sud-est a orasului.Statia de tratare a ... citeste toata stirea