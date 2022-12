Cum va fi vremea in Banat de Craciun si de Anul Nou

Vremea va fi calda, cu temperaturi pozitive in toata perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou, cu precipitatii putine, restranse in zona montana, anunta ANM.Regimul termic prognozat pentru urmatoarele doua saptamani (19 decembrie 2022 - 1 ianuarie 2023) va fi, in general, peste cel climatologic normal in majoritatea regiunilor, in timp ce precipitatiile vor fi putine, sporadice si pe arii restranse, inclusiv in perioada Craciunului, cu preponderenta in zona montana, reiese din estimarile ... citeste toata stirea