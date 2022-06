Cupio, brandul romanesc de cosmetice profesionale, a inchiriat 3.200 mp spatii de depozitare in CTPark Timisoara

Grupul de firme ce detine brandul romanesc de cosmetice profesionale Cupio, a inchiriat 3.200 de metri patrati de spatii de depozitare in proiectul CTPark Timisoara Ghiroda, situat in apropiere de Aeroportul International Timisoara. Tranzactia a fost intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.Noul spatiu va sustine planurile de dezvoltare ale brandului Cupio, atat in privinta magazinelor fizice extinse in toata Romania, cat si in ceea ce priveste magazinul ... citeste toata stirea