Curtea de Conturi a trecut pe la Asociatia TM2023. Raportul auditorilor da mai multe lovituri administratiei Fritz

La finalul anului 2021, intre 2 si 17 decembrie, Curtea de Conturi a trimis auditorii publici externi ai Camerei de Conturi a judetului Timis in control la Asociatia Timisoara 2021 (2023) - Capitala Europeana a Culturii, pentru a verifica modul in care au fost cheltuite fondurile alocate din bugetele locale in perioada 2018 - 2020. Recent a fost si publicat raportul, iar surse noastre ( ce raman anonime) l-au pus si la dispozitia noastra. Au existat cateva deficiente contabile in trecut, insa ... citeste toata stirea