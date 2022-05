Cutremur destul de puternic, cu magnitudinea EWS 4.3, in Romania, miercuri seara, resimtit in mai multe orase

Cutremur destul de puternic, resimtit in mai multe orase din Romania. Seismul s-a produs la adancimea de 169 de kilometri in Vrancea.Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 11.05.2022, 18:46:21 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, COVASNA un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.3, la adancimea de 169.866 km.Cutremurul s-a produs la 56km E de Brasov, 76km N de Ploiesti, 116km SV de Bacau, 130km N de Bucuresti, 135km V de ... citeste toata stirea