CyberTM 2024 - primul eveniment de cybersecurity pentru IMM-urile din Vestul Romaniei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest anunta organizarea primului eveniment regional de cybersecurity adresat intreprinderilor mici si mijlocii din zona de Vest a Romaniei - CyberTM 2024. Tematica vizeaza provocarile actuale in domeniu si solutiile la dispozitia IMM-urilor in materie de securitate cibernetica: software, hardware si optiuni de finantare.ADR Vest este partener principal in organizarea evenimentului, care va avea loc in data de 14 mai 2024, cu incepere de la ora 10:00, in ... citește toată știrea