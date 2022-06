DAJ Timis: "Sprijin 15 milioane de lei pentru cultivatorii de cartofi!" Termen limita, 15 iulie

Directia pentru Agricultura Judeteana Timis atentioneaza ca, in sedinta Guvernului Romaniei, din 16 iunie 2022, a fost adoptata hotararea pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum", in anul 2022."Oferim cultivatorilor de cartofi sprijinul de care au nevoie pentru a continua sa obtina productii care sa acopere necesarul de consum al Romaniei. Am alocat in bugetul acestui an 15 milioane de lei pentru sustinerea ... citeste toata stirea