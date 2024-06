Danaos, Eschil - un spectacol de Kristof Szabo din Germania, in premiera, la Teatrul Maghiar Timisoara

Danaos, Eschil este un spectacol de Kristof Szabo din Germania ce va avea loc in premiera, la Teatrul Maghiar Timisoara, in 14 & 15 iunie 2024, de la ora 19, tradus in RO si EN.Ce inseamna sa fii refugiat intr-o tara straina, unde viata depinde de ospitalitatea gazdelor? Pe ce se poate sprijini un om care isi pierde credinta in propria cultura, in propriul Dumnezeu si in propria umanitate?Pastreaza oare zilele noastre un germene de idealism al umanismului, sau oare mostenirea spirituala a ... citește toată știrea