Dar din dar se face rai! Ajuta 100 de familii cu o masa de sarbatoare!

Asociatia Acasa in Banat da startul, pentru al V-lea an consecutiv, campaniei "Dar din dar" prin care colecteaza fonduri si alimente pentru a ajunge cu pachete de sarbatori la cel putin 100 de familii din Banat.Cei care doresc sa contribuie la campania "Dar din Dar", pot face o donatie in contul Asociatiei Acasa in Banat, mentionand numele campaniei: Dar din dar sau pot oferi pachete cu alimente neperisabile, in termen de valabilitate.Voluntarii asociatiei Acasa in Banat vor achizitiona din ... citește toată știrea