De Boboteaza, apele din Banat sfintite prin curatenie! Angajatii ABAB au strans 300 de saci cu deseuri din rauri

De Boboteaza, raurile din Banat se sfintesc prin curatenie, de catre angajatii Administratiei Bazinale de Ape Banat!Viiturile de pe raul Cerna Caras Severin si afluentii Dunarii, cat si scurgerile de pe versantii localitatii Orsova, care s-au inregistrat anul trecut in preajma sarbatorilor de iarna, au antrenat de pe maluri, acolo unde au fost aruncate, o multime de deseuri, in cea mai mare parte stranse de angajatii ABA Banat, de la Formatia de lucru Baile Herculane."Totusi, am intrat in ... citeste toata stirea