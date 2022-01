De ce Cuza s-a cazat o noapte la hanul La Trompetistul din Timisoara, in 1866?

Luni, 24 ianuarie 2022, se implinesc 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane, cel dintai pas important spre implinirea nazuintei de veacuri a poporului: realizarea statului unitar roman.Muzeul National al Banatului sustine ca, in momentul Micii Uniri (24 ianuarie 1859), Timisoara facea parte din Imperiul Austriac, traindu-si ultimele luni de capitala a unei Esari de Coroana (Voivodina Sarbeasca si Banatul Timisan), care si-a incheiat existenta un an mai tarziu, in 1860, fiind ... citeste toata stirea