De ce kg de grau costa 1,45 lei, iar painea de 4 ori mai mult? Explicatia fermierului Alexander Degianski, din Giulvaz

Fermierul Alexander Degianski, directorul fermei Forest and Biomass din Giulvaz, Timis, de 5.000 de ha, a explicat care este valoarea graului intr-o paine de 5,50 lei si cata paine iese dintr-un kg de grau, care costa 1,45 - 1,50 lei!!"Nu mananc aproape deloc paine chiar daca fizicul meu zice altceva, dar astazi am cumparat o paine si am platit 5,5 lei. Am pus-o pe cantar si avea 550 grame.In fiecare an cate un morar, brutar iasa la televizor si justifica orice crestere de pret a painii ... citeste toata stirea