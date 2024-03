De ce rezista "reteaua Coldea"?

Castig un pariu pe care nu mi-am dorit sa-l castig. Este incheiat cu cativa importanti colegi din Clubul de Presa, oameni din garnitura cea mai aleasa de la Gold FM, si il vizeaza pe generalul Florian Coldea, cel care a condus de facto ani de zile Serviciul Roman de Informatii, iar astazi este practic presedintele statului subteran roman. Prognoza colegilor mei este ca acestui grup infractional coordonat de Coldea i se va pune in acest an capat. Eu am pariat ca nu se va intampla acest lucru. Si ... citește toată știrea