De la Paris si New York, la Timisoara. Cristian Sida expune la Jecza Gallery

Cristian Sida a expus deja la Paris, New York, Viena, Biarritz, Budapesta, Izmir, Karlsruhe, Salzburg etc. Este cotat drept unul dintre artistii consacrati ai Europei Centrale. E momentul ca publicul din Timisoara sa se bucure de noua sa expozitie personala de anvergura: SPARRING PARTNERS.Cristian Sida, unul din cei mai in voga artisti vizuali contemporani expune, de la mijlocul lunii, in continuarea avanpremierei de la mijlocul anului trecut. Vernisajul va avea loc sambata, 13 aprilie de la ... citește toată știrea