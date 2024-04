De la partidul comasat la partidul-stat

ContraeditorialPamflet de campanieRomanii nu scapa usor de povara mentalitatii paternaliste a partidului-stat care a distrus gandirea libera in perioada comunista a tarii. Voi incerca sa argumentez aceasta trista realitate prin cateva fapte si declaratii recente petrecute in arealul politic timisan.In orasul Revolutiei Romane, in judetul din Vestul cel dezvoltat democratic al Romaniei, se intampla, de cateva luni bune, ceea ce s-a intamplat deja in restul tarii: tot mai multi primari, tot ... citește toată știrea