De la Timisoara la Viena si inapoi

Au fost, zilele trecute, multe mesaje pe facebook, despre aglomeratiile din vami, despre plecarile masive ale romanilor inspre Europa Occidentala. Viena si Budapesta au fost orasele europene in care s-a consumat "mica vacanta" din inceputul lui decembrie. Am fost si ei unul din romanii are au ales acea cale, din motive pe care nu le voi dezvolta. Trecand peste orele de chin din vami, peste mesajele Politiei de Frontiera, care sunau asa: "Politia ungara nu are suficient personal, se lucreaza ... citeste toata stirea