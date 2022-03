De pe podiumurile din intreaga lume, la Filarmonica Banatul. Concert simfonic cu violonistul Gabriel Croitoru

Vineri, 18 martie, de la ora 19, timisorenii sunt asteptati la concertul sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Banatul, sub bagheta diriijorului Radu Popa, alaturi de violonistul Gabriel Croitoru.Concert simfonic as dirijor: Radu Popa & Gabriel Croitoru (vioara)Cu peste o mie de aparitii scenice, violonistul GABRIEL CROITORU este un muzician cu o extrem de bogata prezenta in viata muzicala in tripla postura de solist-concertist al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiesti (din ... citeste toata stirea