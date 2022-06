De vineri, Directia Fiscala a Primariei Timisoara se muta in Iulius Town. Luni va fi prima zi de lucru in noul sediu

Incepand de luni, 20 iunie 2022, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va functiona intr-o cladire noua pe str. Aristide Demetriade nr.1, adica in cadrul Iulius Town. Mutarea va incepe efectiv de vineri, motiv pentru care activitatea cu publicul se va desfasura numai pana la ora 12:00 in aceasta zi."Noua constructie cu un etaj este inscrisa in CF nr.415402, in proprietatea municipiului Timisoara, iar consiliul local a acordat Directiei Fiscale dreptul de administrare pentru cladirea ... citeste toata stirea