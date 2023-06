Viata e roz #Launmomentdat in parc, deoarece in 10 iunie se sarbatoreste vinul rose pe toate meleagurile lumii. La Timisoara organizatorii ROVINHUD Wine Show va asteapta cu vinuri de culoarea somonului sau a foii de ceapa din Romania, Ungaria, Republica Moldova, Italia si Franta.Doua triciclete umplute cu gheata si sticle de rose se vor plimba sambata si duminica in Parcul Regina Maria pentru a racori vizitatorii festivalului #Launmomentdat in parc cu un pahar, doua, trei."Ne pregatim sa ... citeste toata stirea