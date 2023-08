Tribunalul Caras-Severin a dispus arestarea preventiva a unui dealer de droguri, care si-a infiintat o cultura de canabis pe un teren inchiriat din zona rurala a judetului. In weekend, o persoana a sesizat politia ca in livada din vecinatatea locuintei sale, din comuna Ramna, pe care a inchiriat-o unor barbati, a observat mai multe plante ce par a fi canabis.A urmat o descindere coordonata de procurorii DIICOT Caras-Severin, iar oamenii legii au gasit in livada mai multe ghivece cu plante de ... citeste toata stirea