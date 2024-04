Debuteaza Olimpiada Tehnica 2024, cu un numar record de participanti: aproape 1.200!

Olimpiada Tehnica, cea mai importanta competitie din domeniul distributiei gazelor naturale organizata de Delgaz Grid, care aliniaza la start 1.183 de angajati ai companiei, un numar record fata de editiile anterioare, debuteaza joi, 18 aprilie, cu etapa locala. In concurs s-a inscris personal operational cu activitate de teren care gestioneaza reteaua de gaz a Delgaz Grid, in lungime de aproape 26.000 km.Etapa locala consta intr-un test teoretic, in urma caruia cei care vor obtine cele mai ... citește toată știrea