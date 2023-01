Decalogul prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babes Timisoara, pe 2023

Zece obiective stabilite pe 2033 ale prof. dr. Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babes Timisoara, nu pare a fi un decalog, desi ar putea fi. Totusi prof. Oancea spune: "Nu este un decalog, ci o prima lista de obiective pe care mi-am propus sa le duc la bun sfarsit in 2023. Luna ianuarie este, de obicei, momentul realizarii bilantului, dar si cel al stabilirii unor tinte ce trebuie atinse in anul care incepe. Unele sunt mai simple si pot fi rezolvate in cateva luni sau pana la finalul ... citeste toata stirea